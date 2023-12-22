المجلس الارثوذكسي هنأ بالميلاد ودعا للاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية

هنأ المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني، في بيان، جميع اللبنانيين وخصوصًا المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا إلى "الصلاة من اجل الوحدة الوطنية بين جميع اللبنانيين ومن اجل انهاء الحروب والصراعات".

وتمنى أن "تكون رسالتنا من خلال إيماننا مرشدًا لنا في السعي إلى الأمل والمصالحة في عيد الميلاد تصل إلى الذين يحكمون ويتحكمون بالعالم وتنير ظلمة أعيادهم بوعد بأيام أكثر سلامًا وعدالة تسودها الرحمة والتفاهم"

ودعا المجلس إلى "إعادة بناء وطننا الحبيب وانقاذ الشعب من الظلمة والقهر والعذاب والجوع "، مؤكدًا "أنّنا نريد وطننا موحدًا خاليًا من الحقد والانانية والفساد والطائفية والعنصرية وغير قابل للتقسيم وتفرقة، لبناننا لنا جميعً ليس ملكًا لأحد او للبيع والشراء سيدًا حرًا ومستقلًا"، آملين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لانهاء كل مشاكلنا وتعود العجلة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية الى وضعها الطبيعي والانتظام في جميع المؤسسات الوطنية".