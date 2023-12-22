الطقس غداً غائم وضباب كثيف على المرتفعات مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يقعا تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة أحيانًا، ثلوج متفرقة، رياح شديدة ويستمر تأثيره حتى فجرالإثنين حيث ينحسر تدريجيًا".

وحذرت الدائرة، أنه "من اشتداد سرعة الرياح لحدود ال٩٠ كلم/س، تتطاير اللوحات الاعلانية وارتفاع موج البحر لحدود الـ٤ امتار وتشكّل السيول من صباح الجمعة و حتى ظهر السبت".

وذكرت أن "الطقس المتوقع في لبنان:

- الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مما تؤدي الى تشكّل السيول، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تلامس ا ل ٩٠كم/س شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٤ أمتار، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ال ٢٠٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلاً لتلامس ارتفاع ال ١٨٠٠ متر.

- السبت: غائم وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً تتشكّل معها السيول على الطرقات فترة قبل الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد احيانًا لتلامس سرعتها ال ٦٥ كم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر (٣ أمتار)، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق، تخفّ حدّة الأمطار والثلوج خلال الليل.

-الأحد: غائم الى غائم جزئيًا وضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة مع انفراجات واسعة خلال النهار .

- الإثنين: غائم جزئياً اجمالاً مع ضباب على المرتفعات صباحًا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة فجرًا ومن ثم يتحسّن الطقس تدريجيًا.