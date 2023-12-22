قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدات الجبين وطيرحرفا والناقورة وميس الجبل، فيما استهدفت دبابة ميركافا أطراف بلدة العديسة، وفق قناة "المنار". بدوره، كشفت قناة "الجزيرة" عن غارة إسرائيلية على عيتا الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي لأطراف بلدات الجبين وطيرحرفا والناقورة وميس الجبل والعديسة وعيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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