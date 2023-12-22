جمعيّة "عدل ورحمة" نظّمت بالتّعاون مع قوى الأمن احتفالين في مبنى المحكومين ومبنى الأحداث في سجن رومية

نظّمت "جمعيّة عدل ورحمة" لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، بالتّعاون مع قوى الأمن الدّاخلي احتفالين في مبنى المحكومين ومبنى الأحداث في سجن رومية المركزي، تضمّنا محطّات روحيّة وفنيّة، وألقى في خلالهما نزلاء السّجن المشاركين قصائد وكلمات من وحي الأعياد وروحانية الميلاد، عبّرت عن فرحهم بالعيد وفي الوقت نفسه عن معاناتهم واحتياجاتهم.

بدوره، أكد رئيس "جمعيّة عدل ورحمة" نجيب بعقليني، أن "الجمعية تتابع ملفّات السّجناء لدى الدّوائر المعنيّة من قانونيّة واستشفائيّة ولتأمين بعض الحاجات الأساسية، وأسف لتدهور الأوضاع العامة في لبنان بسبب الإهمال، وطالبهم بالعودة إلى الذات والاحتكام إلى ضمائرهم من أجل تخفيف معاناة نزلاء السجن، مركّزاً في كلمته على أهميّة العدالة والرحمة رغم افتقاد لبنان إلى العدالة والعدل، "ولكن الله الخالق منح القوّة لبعض النّاس أو أغلبهم ووضع الرحمة في قلوبهم".

ولفت الى أن "الجمعيّة على تواصل دائم وفي المناسبات كافّة مع نزلاء السجن لتقديم المساعدة القانونيّة والاجتماعيّة والنفسيّة والصحيّة ومرافقتهم في بعض النشاطات وتأهيلهم لعودتهم إلى الحياة خارج السجن مزودين بالأمل"، مثنياً على "الوقفات الروحيّة والإنسانيّة التي قدّمها السّجناء من الطّوائف المختلفة النّابعة من قلوبهم ومن معاناتهم، وتنمّ عن عمق فهمهم لمعاني عيدَيّ الميلاد ورأس السنة".

وشكر الأب بعقليني، قوى الأمن الداخلي، "لتسهيلهم إجراء هذين الاحتفالين في مبنى المحكومين ومبنى الأحداث وعلى حضورها ومشاركتها".