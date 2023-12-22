سفر رعى رسيتالا ميلاديا في زحلة

رعى المطران مار يوستينوس بولس سفر إحياء رسيتال ميلادي في زحلة بدعوة من الكشاف السرياني اللبناني في مفوضية البقاع. وكانت كلمة للمطران سفر شكر فيها الجميع على جهودهم خاصةً الكشاف السرياني اللبناني وكل من تعب وحضر لهذا الإحتفال الروحي المهيب.

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