أمضى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يومه في طرابلس حيث عقد سلسلة لقاءات واتصالات في دارته واستقبل وفودا شعبية وهيئات وفاعليات عرضوا له مطالبهم.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي أمضى يومه في طرابلس ووفود وهيئات زارته لعرض مطالبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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