"نيويورك تايمز": أميركا بعثت رسائل لإسرائيل ولبنان وحزب الله تحذر من أن خطر التصعيد مرتفع للغاية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إنّ "أميركا بعثت رسائل إلى إسرائيل ولبنان وحزب الله تحذّر من أن خطر التصعيد مرتفع للغاية". وكشف المسؤولون أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش بنود اتفاق طويل الأمد يساعد على عودة النازحين الإسرائيليين إلى الشمال"، وذلك بعدما نزوحهم جرّاء التصعيد عند الحدود مع لبنان، وعمليات "حزب الله"ضد الجيش الإسرائيلي جرّاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزّة.

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