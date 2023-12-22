إيهود أولمرت: يجب وقف الحرب على غزة فورًا والتخلص من نتانياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إلى وقف الحرب على غزة فورًا، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن تحقيق الأهداف التي حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، مشيرًا إلى أنّه "يجب التخلص من نتانياهو".

وفي مقال بصحيفة "هآرتس" بعنوان: أوقفوا الحرب مقابل عودة الأسرى أحياء، ذكر أنّ مزاعم نتانياهو وأركان حكومته بأنه يمكن القضاء على حركة "حماس" عبر عمليات عسكرية غير واقعية.

وشدد أولمرت على أن نتانياهو نفسه لا يصدق أن بالإمكان تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن نتانياهو يتصرف كممثل استعراضي، وأن كل ما يعنيه هو الإفلات من تبعات المسؤولية عن الفشل في منع حدوث هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.

ورأى أنّ نتانياهو مدفوع باعتبارات سياسية داخلية، وأنه يدرك أنه لا توجد أي إمكانية لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس، لكنه منذ اللحظة الأولى لم يكن مشغولًا بالحرب على غزة، بل بحرب البقاء الشخصية الخاصة به.

وشدد أولمرت على أن "إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن توافق على وقف إطلاق نار وتعيد أسراها لدى حماس عبر صفقة تبادل، أو أن تواصل القتال بحيث تنتهي الحرب من دون أن تحقق هدف القضاء على حماس ومن دون استعادة الأسرى".