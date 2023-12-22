حجار جال في بلدة نحلة: هناك عطش لبناء دولة تبني الانسان وليست دولة طوائف

شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، خلال جولة على المؤسسات الانمائية والمشاريع المنفذة في بلدة نحلة، على "الأولوية والحاجة لانصاف الناس، وليس بتقديم المحفزات، فلا دولة بدون ناس، فالدولة ليست وزراء الدولة قطاع عام".

ولفت حجار، الى أنه "صحيح ان هناك بعض الفاسدين في القطاع العام لكن هناك مقاومين علينا ان نقدم لهم الاوسمة وبسبب هؤلاء بقي لبنان وبقيت الدولة، هؤلاء يعملون مجاناً ولولاهم لما بقيت وزارات او وزارة على رأسها وزير".

وأشار الى أن "كل ما تقوم به الجمعيات وايادي الخير والمغتربين من الخارج مع شكرنا لهم هو مهم، لكن هناك عطش لبناء دولة الحاضرة لبناء الانسان وليست دولة طوائف ومناطق ومحسوبيات جماعات، نريد دولة تحترم كل المواطنين".

وأكد الحاجة إلى "مراكز في نحلة وبعلبك وصيدا وصور و والنبي شيت وعرسال ودير الاحمر، رأس بعلبك وبريتال، كما في كل منطقة ليس لاجل خدمة السياسات الضيقة او الأحزاب، انما من اجل كل الناس ولنتعاطى العمل السياسي خارج هذه المؤسسات وهذا دين علي واذا قُدّر لي واعتقد انه بإمكاني وسيُقدر لي ان يكون هناك مركز خدمات انمائية في نحلة عوضاً عن هذا المركز الصغير".