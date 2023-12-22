جامعة الروح القدس أحيت حفلة الميلاد السنوية

أحيت جوقة جامعة الروح القدس– الكسليك حفلة الميلاد السنوية تحت عنوان "ويرتّلون لك المجد...!"، بقيادة عميد كليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة الأب ميلاد طربيه، في حضور حاشد تقدّمه الرئيس العام للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة والرئيس الأعلى للجامعة الأب العام هادي محفوظ.

وقد تميّز برنامج الحفلة بألحان متنوّعة، تروي حكاية الميلاد "منذ بدء الزمن". فمن السريانيّة إلى العربيّة، من تناغم الألحان المارونيّة إلى اللاتينيّة وغيرها.

ثم قدّمت الجوقة مجموعة من الترانيم الشرقية المارونية واللاتينية، من ألحان الأب ميلاد طربيه والتأليف الموسيقي والتنسيق للمايسترو إدوار طوريكيان، إضافة إلى ترانيم غربية.