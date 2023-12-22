"النشرة": استهداف إسرائيلي لأطراف بلدتي عديسة وكفركلا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن استهداف إسرائيلي لأطراف بلدتي عديسة وكفركلا في جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات من الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في الجنوب.

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