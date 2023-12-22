الجيش الفرنسي أنهى سحب قواته من النيجر

أعلن جيش النيجر أن فرنسا أكملت سحب قواتها لينتهي بذلك انتشارها العسكري في البلاد.

وذكر المتحدث العسكري للجيش سليم إبراهيم أنّ "اليوم شهد نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل"، التي ظلت فيها 10 سنوات تقريبًا ضمن عملية لمكافحة الإرهاب، موضحًا أنّه في إطار عملية فك الارتباط، نقلت فرنسا نحو 1500 جندي على متن 145 رحلة جوية و15 قافلة برية.

وكانت فرنسا بدأت سحب قواتها من النيجر في تشرين الأول الماضي بطلب من المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز الماضي.

وأمس، قرّرت سلطات فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها"، عقب الانقلاب العسكري أواخر تموز، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصادر دبلوماسية.

وأكدت المصادر أنّه "مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة"، مشيرة الى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.