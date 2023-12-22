تظاهرات في مدن عربية دعمًا لغزة في وجه الحرب الإسرائيلية

شهدت مدن عربية عدّة تظاهرات حاشدة دعمًا لغزة في وجه الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهرين على القطاع.

وانطلقت تظاهرات حاشدة، في صنعاء وصعدة وريمة اليمنية، تحت شعار "تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا"، وذلك ردًا على التهديدات الأميركية ضد اليمن جرّاء عمليات البحر الأحمر التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله".

وفي العاصمة الأردنية عمان، انطلقت تظاهرة حاشدة أمام مبنى السفارة الأميركية، تنديدًا بالحرب الإسرائيلية.

وفي البحرين، انطلق مناصرون لغزة في تظاهرة غربي العاصمة المنامة، ونددوا بانضمام البلاد إلى التحالف الاميركي البحري. ورددوا شعارات رافضة للتطبيع.