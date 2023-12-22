"القسام": اشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة شرق خانيونس وأوقعنا فيها قتلى وجرحى

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، "أننا اشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة شرق خانيونس بعد استهدافها بعبوة ناسفة وأوقعنا فيها قتلى وجرحى".
وفي بلاغ آخر، كشف أنّها استهدفت "دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أعلنت بدورها "سرايا القدس"، "أننا استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة RPG في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة"، مؤكدة "قصف حشود عسكرية في محيط منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية وقذائف هاون".
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