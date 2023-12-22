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حادث سير يتسبب بمصرع واصابة 4 عمال نظافة في البصرة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر امني لـ الخليج 365، انه "توفي شخصين وأصيب اثنين اخرين بجروح خطرة يعملون في شركة اهلية متعاقدة مع البلدية كعمال نظافة في حادث دهس مروع بمنطقة المطيحة وسط محافظة البصرة".

وأضاف، ان "سائق المركبة كان مخمورا ويقود بسرعة عالية جدا واصطدم بأحد الاعمدة على جانب الطريق".


الفيديو ادناه:
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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