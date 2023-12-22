انت الان تتابع خبر حادث سير يتسبب بمصرع واصابة 4 عمال نظافة في البصرة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر امني لـ الخليج 365، انه "توفي شخصين وأصيب اثنين اخرين بجروح خطرة يعملون في شركة اهلية متعاقدة مع البلدية كعمال نظافة في حادث دهس مروع بمنطقة المطيحة وسط محافظة البصرة".

وأضاف، ان "سائق المركبة كان مخمورا ويقود بسرعة عالية جدا واصطدم بأحد الاعمدة على جانب الطريق".



الفيديو ادناه: