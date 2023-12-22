انت الان تتابع خبر دور رابع لطلبة الإعدادية في صلاح الدين.. ماذا يحدث؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الطلبة بحسب مقطع فيديو تابعته الخليج 365، انه "نحن مجموعة من طلاب وطالبات محافظة صلاح الدين الصف السادس الاعدادي بكافة فروعه تفاجئنا حين اظهار نتائجنا في يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٣/١٢/٥ الدور الثالث بوجود حجب جماعي على نتائجنا".وأضافوا: "ناشدنا ولم يتم الانصات الينا والان هناك قرار جديد ولم يحدد هل هو اعادة الامتحان بمعنى حرفي دور رابع للطلبة المحجوبين وجميع الطلبة معترضون على اعادة الامتحان بكون هذا لا ينصفنا بسبب اننا تعبنا من الدراسة جسدياً ونفسياً وكون اقراننا هم طلاب جامعات وكليات اخرى وهم يأدون امتحان الكورس الاول من السنة وسوف تغلق بوابة التقديم في الكليات واعمارنا لم تعد تسمح بقبولنا في بقية الكليات مثل (الكلية العسكرية -وكلية الشرطة)".

وطالبوا من وزير التربية: "نرجو منكم النظر في موضوعنا بعين الابوة ونرجو من سيادتكم انصافنا وارجاع درجات الدور الثالث اسوة بالطلبة الاخرين ورفع الحجب كون هذا ظلم يمر على جميع طلبة صلاح الدين".