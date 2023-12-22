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نشرة السومرية.. العد والفرز اليدوي والنتائج النهائية ومراقبة البرلمان لمجالس المحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - • المفوضية تحسم الشكاوى المقدمة في التصويتين الخاص والعام.. وتحدد موعد انتهاء عمليات العد والفرز.

• ابو سودة يتوقع تغييرا بنتائج الانتخابات.. ويؤكد خضوع مجالس المحافظات لمراقبة البرلمان.


• بتأثيرات أمنية ومناخية.. الأغذية العالمي يؤكد وجود اربعة ملايين عراقي بين نازح أو بحاجة لمساعدة انسانية.

• الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه بحق المدنيين في غزة.. والأونروا تُحذّر من انتشار الأمراض في القطاع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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