انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العد والفرز اليدوي والنتائج النهائية ومراقبة البرلمان لمجالس المحافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • المفوضية تحسم الشكاوى المقدمة في التصويتين الخاص والعام.. وتحدد موعد انتهاء عمليات العد والفرز.
• ابو سودة يتوقع تغييرا بنتائج الانتخابات.. ويؤكد خضوع مجالس المحافظات لمراقبة البرلمان.
• بتأثيرات أمنية ومناخية.. الأغذية العالمي يؤكد وجود اربعة ملايين عراقي بين نازح أو بحاجة لمساعدة انسانية.
• ابو سودة يتوقع تغييرا بنتائج الانتخابات.. ويؤكد خضوع مجالس المحافظات لمراقبة البرلمان.
• بتأثيرات أمنية ومناخية.. الأغذية العالمي يؤكد وجود اربعة ملايين عراقي بين نازح أو بحاجة لمساعدة انسانية.
• الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه بحق المدنيين في غزة.. والأونروا تُحذّر من انتشار الأمراض في القطاع.