انت الان تتابع خبر ذي قار.. الإطاحة بمتهم يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بعمليات التسليب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقدم أحد المواطنين ببلاغ حول تعرضه إلى جريمة تسليب مبلغ قدره 12500 دولار اثر نشر أحد الأشخاص سيارة معروضة للبيع وبعد الاتفاق على السعر ومكان وزمان البيع وحضوره ومعه المبلغ المذكور تم تسليبه من قبل أشخاص تحت تهديد السلاح"، مشيرة الى انه "على الفور وجه قائد شرطة المحافظة بتشكيل فريق عمل من مكتب قائد الشرطة وخلية الصقور الاستخبارية واستخبارات الفوج التكتيكي وخلال شهر من المتابعة والتحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المتهم (م.ك.ج) تولد 1994 يسكن قضاء الدواية وإحالته إلى مكافحة إجرام قضاء الشطرة".وأضافت، انه "بجهود محققين أكفاء ومواجهته بالأدلة والبراهين والمعلومات المتوفرة ضده وبإشراف ضابط الشعبة العقيد فراس خليل سويلم اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه بالأشتراك مع متهمين آخرين وباستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وسلاح نوع كلاشنكوف".

وبينت انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا إلى المادة 441 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا".

