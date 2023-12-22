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مقتل 5 عمال في هجوم مسلح شمال غرب باكستان

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 5 عمال وإصابة آخرين جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأفادت الشرطة في بيان، أن مجموعة من المسلحين شنت هجوماً بإطلاق النار على عمال كانوا يعملون في مبنى لمركز شرطة تحت الإنشاء في المقاطعة.

فرار المنفذين

أوضحت الشرطة أن الهجوم نتج عنه مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين قبل أن يتمكنوا من الفرار .

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل جثث القتلى إلى المستشفى، ولم تُعلن أي جهة مسؤولية الحادث حتى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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