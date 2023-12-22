شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 عمال في هجوم مسلح شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 5 عمال وإصابة آخرين جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأفادت الشرطة في بيان، أن مجموعة من المسلحين شنت هجوماً بإطلاق النار على عمال كانوا يعملون في مبنى لمركز شرطة تحت الإنشاء في المقاطعة.

فرار المنفذين

أوضحت الشرطة أن الهجوم نتج عنه مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين قبل أن يتمكنوا من الفرار .

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل جثث القتلى إلى المستشفى، ولم تُعلن أي جهة مسؤولية الحادث حتى الآن.