خسائر جديدة لجيش الاحتلال وسط قصف إسرائيلي بأنحاء قطاع غزة حيث

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، لليوم السابع والسبعين، وشهد اليوم الجمعة معارك عنيفة في مختلف محاور التوغل الإسرائيلي، كما سقط شهداء من المدنيين الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي.

واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة المحطة بخان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا في حي الزيتون بمحور التقدم شرقي غزة، وأخرى في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع، باستخدام قذائف آر.بي.جي.

وأشارت سرايا القدس في بيان، إلى أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محيط المطاحن جنوب دير البلح، وسط القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي خلال اشتباكات في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأعلن إصابة 23 جنديا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الماضية، كما أشار إلى أن 481 جنديا أصيبوا منذ بدء العملية البرية بينهم 179 في حالة خطيرة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل محتجز إسرائيلي اليوم في القطاع، مشيرا إلى استعادة جثث 3 محتجزين إسرائيليين قتلوا في غزة.

وأمر جيش الاحتلال سكان البريج في وسط غزة بالتحرك جنوبا على الفور، ونفذت خلاله القوات الإسرائيلية سلسلة من الاجتياحات في الجنوب.

وأظهر مقطع مصور جانبا من الدمار الهائل الذي لحق بعدد من الأحياء داخل مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ويأتي ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، وفي ظل استهدافها المستمر للمدنيين والمرافق المدنية في القطاع.

وحسب وسائل إعلام انتشال 16 شهيدا وأكثر من 50 جريحا من عائلة البرش بعد قصف منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا شمالي القطاع.

وفي خان يونس 30 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا من جراء قصف إسرائيلي على جنوبي القطاع خلال الساعات الماضية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي بعد مرور أكثر من شهرين على بدء الحرب، حولت الغارات الإسرائيلية العشوائية على غزة شمال القطاع إلى كومة من الأنقاض… ويصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع المزيد من القتلى والجرحى بشكل يومي تقريبا… لا يوجد مكان آمن.