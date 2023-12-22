بعد "واقعة اللوحات".. ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن مشرف أمن بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية بمعاونة بعض الأهالي من ضبط 5 أشخاص، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة تل المقدام مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وذلك بعد شهر من واقعة سرقة لوحات أثرية تعود للعصر الفاطمي من ضريح أثري بالمركز.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أحمد.ك.م"، 38 عاما، مشرف أمن بهيئة الآثار منطقة الدقهلية ومقيم قرية هلا دائرة المركز بتمكنه، بمعاونة بعض الأهالي، من ضبط 5 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة تل المقدام.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت مر بقيادة المقدم رامي أبوشتية، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ضبط: "تامر.م.ش.ع"، 43 عاما، عامل و"تامر.ع.إ.هـ"، 38 عاما، عامل، و"أحمد.س.ر.ع"، 33 عاما، سائق توكتوك، و"طارق.ص.ك.ح"، 37 عاما، نجار وجميعهم يقيمون بقرية ميت القرشي دائرة المركز.

تبين تمكن مشرف الأمن بمعاونة الأهالي من ضبطهم حال شروعهم بالبدء فى الحفر بمنطقة آثار تل كفر المقدام وبحوزتهم بعض أدوات الحفر وتوك توك بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار فى تلك المنطقة وحيازتهم للأدوات بقصد التنقيب.

يذكر أن ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط، التابعة للمركز تعرض للسرقة منذ شهر تقريبًا حينما اكتشفت مفتشة آثار بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، سرقة 4 لوحات أثرية من الرخام تعود أثريتها للعصر الفاطمي، ومثبتة على جدران الضريح.