"الإسكان": 5256 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر.

وقال وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين، محور الإسكان المتوسط، ومحور الإسكان فوق المتوسط، ومشروع جنة، ومحطة محولات كهرباء بالتوسعات الشمالية، بجانب مشروعات الطرق، والخدمات.".

وشدد الجزار، على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة، والصحة والسلامة المهنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال في موعدها.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، موقع مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانًا، ويقع بالفاصل السكني الصناعي، تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وأكد النجار، أنه جارٍ تنفيذ ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين ( ١٠٠-١١٠ و١٢٠مترا مربعًا).

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى أن جميع العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي، وبلغت نسبة تنفيذ العمارات ٣٠% للمشروع.

وتفقد النجار، مشروع "سكن لكل المصريين، ومحور الإسكان فوق المتوسط"، حيث تجول داخل المشروع الذي يقع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، والمقام على مساحة ٦٩ فدانًا

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، خلال مروره بمحور الإسكان فوق المتوسط، أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحة 150مترًا مربعًا في المتوسط للوحدة، وتنقسم إلى ٣ غرف.

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ ٨٥٪؜ من أعمال مشروع سكن لكل المصريين (محور الإسكان فوق المتوسط)، ومتوقع تسليم المشروع في يونيو ٢٠٢٤.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن تصميم العمارة السكنية يتكون من أرضى و5 طوابق كل طابق به ٤ وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على مصعد؛ لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع محاط بسور سلك بالإضافة إلى سور شجري خارجي وبوابات.

وأشار النجار، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع "سكن لكل المصريين، وإسكان فوق المتوسط"، بلغت نحو ٨٥% للعمارات، و٨٥% للمرافق (مياه، وصرف ورى).

وأكد أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع؛ لخدمة السكان من أسواق، ومحال تجارية، ومولات تجارية، وحضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

عقب ذلك، توجه النجار؛ لمتابعة مشروع "جنة أكتوبر" والمقام على مساحة ١٥٥ فدانًا، حيث يحتوي على ٢٨٠ عمارة و ٤ أسواق تجارية، موجهاً بسرعة إزالة جميع العقبات، وسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً لمواصفات الطرح، وذلك لتسليم الحاجزين لتلك الوحدات.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، محطة محولات كهرباء بالتوسعات الشمالية، والمغذية لمنطقة التوسعات الشمالية والحي التاسع، وتعمل بجهد ٢٢/٢٢/٢٢٠ ك بقدرة 3*125 ميجا فولت أمبير، والمقامة على مساحة 18200 م2.

وأوضح النجار، أن نسبة إنجاز الأعمال المدنية بلغت نحو ٤١.٨٪؜، وبلغت نسب إنجاز أعمال تسوية الموقع العام وتجهيزاته، وأعمال السور الخارجي والبوابات وأبراج الحراسة وغرفة الأمن نحو ٩٠٪؜، كما بلغت نسبة إنجاز أعمال مبنى الـ ٢٢٠ ك.ف نحو ٧٣٪،؜ فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال مبنى التحكم وصالات الجهد المتوسط (٢٢ ك.ف) نحو ٤٠٪؜.

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