الطبيب الشرعي يحسم واقعة وفاة ربة منزل فجأة فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

حسم تقرير الصفة التشريحية الوارد من مصلحة الطب الشرعي الجدل في واقعة وفاة ربة منزل فى ظروف غامضة وذلك بعد وصولها مستشفى التأمين الصحي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية جثة هامدة والاشتباه فى وفاتها جنائيًا.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى التأمين الصحي بسندوب بوصول "زهرة.رص.ع"، 26 عاما، ربة منزل ومقيم منطقة عزبة الحلوانى دائرة القسم "جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى،رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال زوجها "ح.ا.م"،34 عاما، وشقيقها "أ.ر.ص.ع"،30عاما، سائق، أقرا أنه حال تواجد المتوفاة بالمنزل شعرت بآلام وحالة إعياء فقاما بنقلها الى المستشفى إلا أنها توفيت قبل وصولها ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وورد تقرير الصفة التشريحية، وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث.