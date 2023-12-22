مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: غزة على وشك المجاعة وتوسع الصراع أصبح محتملا



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت مندوبة الإمارات أمام مجلس الأمن لانا نسيبة، إن الوضع في معبر رفح لا يطاق وهناك الآلاف من شاحنات المساعدات لا تستطيع المرور.

وتابعت مندوبة الإمارات في كلمتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها: "المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تمثل إلا 10% فقط من الاحتياجات".

وأوضحت مندوبة الإمارات: "خطر المجاعة في قطاع غزة أصبح قريبا وتوسع الصراع أصبح محتملا، كما أن مشروع القرار يسعى إلى الاستجابة للوضع المزري في غزة، ويساعد على توصيل المساعدات والإفراج عن الأسرى".

وأكدت مندوبة الإمارات أمام مجلس الأمن: "نسعى إلى وقف العمليات القتالية بشكل مستدام، كما أن مشروع القرار يسعى إلى وقف العمليات القتالية بشكل مستدام وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية، كما أن مشروع القرار يسعى إلى تعيين منسق أممي يراقب عملية المساعدات ويسرع آليات إدخالها".

وتابعت مندوبة الإمارات أمام مجلس الأمن: "مشروع القرار يدعو الأمين العام لتعيين منسق لإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب".