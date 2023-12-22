"كنت مزنوق في قرشين".. حل لغز سرقة كافيه بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة خزينة كافيه بالشيخ زايد، وتبين أن عاملا وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من مالك كافيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من الخزينة متهمًا أحد العاملين بالوقوف وراء الحادث.

تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة توصلت إلى تورط العامل وأمكن ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن باقي المبلغ المستولى عليه مبررًا فعلته "كنت مزنوق في قرشين".

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.