شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد" : استكمال جلسات الحوار الوطني دفعة جديدة للحياة الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني بفاعلية أكبر بمثابة دفعه جديدة للحياة السياسية والحزبية.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن الرئيس أراد أن يؤكد علي التحول الديمقراطي كحقيقه وخيار استراتيجي لا تراجع عنه بل ويجب البناء علي ماتم في جلسات الحوار والانتخابات الرئاسيه والتي أذهلت العالم كله بحاله اصطفاف وتأييد شعبي منقطع النظير لقيادته.

وأضاف عناني، الحوار الوطني ينتظره الكثير من العمل الجاد في الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهناك قضايا تم التوافق عليها وأخري تحتاج إلى حسمها تشريعيا وتنفيذيا وأخرى لم يتم مناقشتها وهو الأمر الذي يحتاج لتكاتف أكبر حتي يتم الانتهاء من تحقيق الهدف من الحوار وهو تحديد أولويات العمل الوطني في المرحله القادمة.

وأشار عناني، إلى أن المواطن المصري ينتظر ويرقب ماسينتهي اليه الحوار وما سيحققه من نتائج في ظل استقرار الوطن تحت قياده الرئيس السيسي ودعمه للحوار الوطني منذ بدايته.

ويؤكد الحزب أن استثمار حاله الاستنفار الوطني والالتفاف حول قيادته حتما ستحقق الكثير والكثير وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التركيز والعمل من كافه الاحزاب السياسيه لاسيما في الاستحقاقات الدستورية القادمة.