"المونيتور" عن مصدر إسرائيلي: فرص التوصل لحل دبلوماسي للخلافات بين حزب الله وإسرائيل تتضاءل

نقل موقع "المونيتور" عن مصدر سياسي إسرائيلي، أنّ "فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات بين حزب الله وإسرائيل تتضاءل".

بدوره، أشار مصدر عسكري إسرائيلي، بحسب الموقع، إلى "أننا نرصد زيادة مطردة وبطيئة في هجمات حزب الله على إسرائيل"، لافتًا إلى أنّه "استمرار التصعيد سيوصلنا لحريق هائل وإن كان حزب الله يريده فسيحدث بالنهاية".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي بتنفيذ اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، فيما يستهدف "حزب الله" بعمليات عسكريّة المواقع الإسرائيلية.