أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أنّه "ليس لدى إسرائيل مصلحة بالدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد".
ورأى أنّه "يجب أن ننتهي أولا من أمر غزة ثم نتفرغ لمحاولة سياسية لإبعاد حزب الله عن الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر إيهود باراك: يجب أن ننتهي أولًا من أمر غزة ثم نتفرغ لمحاولة سياسية لإبعاد حزب الله عن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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