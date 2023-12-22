إيهود باراك: يجب أن ننتهي أولًا من أمر غزة ثم نتفرغ لمحاولة سياسية لإبعاد حزب الله عن الحدود

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أنّه "ليس لدى إسرائيل مصلحة بالدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد".

ورأى أنّه "يجب أن ننتهي أولا من أمر غزة ثم نتفرغ لمحاولة سياسية لإبعاد حزب الله عن الحدود".