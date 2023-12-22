مولوي: ضبط حوالي 9 مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، عن عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي 9 مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى.

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين".