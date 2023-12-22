أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، عن عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي 9 مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى.
ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: ضبط حوالي 9 مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.