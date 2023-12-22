مجلس الأمن بدأ جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومراقبتها. ويأتي ذلك بعد تأجيل لأكثر من مرة بهد التوصل إلى اتفاق قبل التصويت.

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