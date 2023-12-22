القناة 12 الإسرائيلية: تصنيف 3000 من جرحى الحرب على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة في الجيش

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن تصنيف 3000 من جرحى الحرب على غزة بأنّهم أصحاب إعاقات دائمة في الجيش. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب منذ 7 تشرين الأول الماضي، حيش تستهدف إسرائيل المدنيين في قصف عشوائي، بينما يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الميدان حيث يواجه الفصائل الفلسطينية التي تتصدى لتوغله البرّي في القطاع.

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