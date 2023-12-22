أكّد مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة للمجلس للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة"، متسائلًا "هل نحن هنا للاتفاق على قرار يروق واشنطن؟". وكشف أنّ "الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا بمجلس الأمن: أميركا أدرجت عنصرًا خطيرًا بمشروع القرار بشأن غزة يسمح لإسرائيل بتطهير القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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