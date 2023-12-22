مجلس الأمن وافق على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومراقبتها

وافق مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومراقبتها. وكان قد امتنع المجلس عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأميركي. بدوره، أكّد مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة للمجلس للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة". وكشف أنّ "الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة".

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