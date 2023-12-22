مندوبة أميركا بمجلس الأمن عن القرار بشأن غزة: القرار لا يؤيّد أيّ خطة قد تساعد على بقاء حماس بالسلطة

ادّعت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد، بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن ادخال المساعدات إلى غزة، أنّ "القرار يعطي إمكانية وصول المساعدات لغزة بدون عوائق".

ولفت، في جلسة للمجلس خصصت للتصويت على القرار، إلى أنّ "القرار سيسمي مندوبا أمميا للإشراف على توسيع إيصال المساعدات"، مشيرة إلى أنّ "القرار لا يؤيّد أيّ خطة قد تساعد على بقاء حماس في السلطة"، متسائلة في إشارة إلى روسيا: "لا أفهم لماذا رفض بعض أعضاء المجلس إدانة حماس في هذا القرار".

وفي وقت سابق، أكّد مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة ، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة".

وكشف أنّ "الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة".