تداهم قوة من الجيش اللبناني منذ الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتعمل على ملاحقة مطلوبين وتفتيش بعض المنازل بحثًا عن ممنوعات وملاحقة مطلقي النار، وما زالت المداهمة مستمرة حتى الساعة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مداهمة للجيش في حورتعلا شرقي بعلبك لملاحقة مطلوبين وبحثًا عن ممنوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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