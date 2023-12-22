شيخ العقل اتصل بالسفير المصري مهنئا باعادة انتخاب السيسي

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا بالسفير المصري في لبنان علاء موسى مهنئا باعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

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