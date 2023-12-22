ميشال الدويهي: لتنظيم عمل المرامل والكسارات حمايةً للبيئة

أشار النائب ميشال الدويهي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أنني أتابع موضوع التعديات البيئية في منطقة تنورين منذ فترة، حيث تنتشر المرامل العشوائية. مع العلم ان هناك قوانين ومراسيم قد صدرت في الماضي لتنظيم عمل المرامل والكسارات، لكن للأسف، تتعامل الدولة مع هذا القطاع كما كل القطاعات، بتهاون، واضعةً أهالي المنطقة الواحدة ليشتبكوا ضد بعضهم البعض".

ولفت إلى أنّه "تقع المسؤولية الأساسية على الوزارات المعنية أي البيئة والداخلية لبذل جهد أكبر بهذا الخصوص وعلى الحكومة كسلطة تنفيذية، لتنظيم هذا القطاع الذي يحتاج لرؤية شاملة كما كل القطاعات، إضافة إلى مسؤوليتها في حماية البيئة".

وأكّد الدويهي أنّه "مستمر في متابعة أزمة المرامل في تنورين وغير تنورين حتى إحداث خرق مع الوزارات المعنية لتنفيذ القوانين المتعلقة بهذه المسألة".