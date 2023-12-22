افادت غرفة التحكم المروري، بأنّه "تم التواصل مع المعنيين من فرق الصيانة لمعالجة تجمع للمياه على طريق الشويفات قرب معمل غندور وعلى اوتوستراد خلدة- المسلك الشرقي".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: تم التواصل مع فرق الصيانة لمعالجة تجمع المياه على طريق الشويفات والمسلك الشرقي لأوتوستراد خلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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