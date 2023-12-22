شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار ووفاة في الدنمارك بسبب العاصفة "بيا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الدنماركية إن أشجارًا سقطت وتم تسجيل أعلى مستوى للمياه منذ سنوات بعدما اكتسحت العاصفة "بيا" شمال غربي أوروبا أمس واليوم الجمعة.

ولقي رجل حتفه في تصادم لمركبتين بسبب أجواء العاصفة.

إلغاء رحلات

تم إلغاء رحلات طيران وقطارات وعبارات، وواجهت سفينة سياحية نرويجية صعوبات في بحر الشمال في رحلتها من فلورو في النرويج إلى تيلبوري قرب لندن، بعدما عطلت "موجة قوية غير عادية " أنظمتها الكهربائية بعد ظهر أمس الخميس.

ولم يتم تسجيل إصابات خطيرة بين الركاب الـ 266 وأفراد الطاقم الـ 131، وتمكنت السفينة من مواصلة الإبحار في مسار معدل إلى بريمرهافن في ألمانيا.