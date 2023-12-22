هدنة مؤقتة.. الاحتلال يقدم عرضا ببنود جديدة وحماس تؤكد التمسّك بموقفها

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مصادر، قولها؛ إن حكومة الاحتلال قدمت عبر الوسطاء عرضا جديدا لهدنة مؤقتة في قطاع غزة.

ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول أمريكي رفيع، قوله؛ إن "أحدث اقتراح قدمته إسرائيل لحماس هو وقف الحرب لمدة أسبوع من أجل إعادة حوالي 35 رهينة، بما في ذلك النساء المتبقيات والمسنون والجرحى والمرضى المحتجزون في غزة".

ويشمل العرض أن تفرج حماس عن الرجال المسنين الثلاثة الذين تم اختطافهم من كيبوتس نير عوز بالقرب من حدود غزة، الذين ظهروا مؤخرا في شريط فيديو نشرته كتائب القسام.

ولم تكشف "سي أن أن" عن الشق الآخر من العرض، وعما إذا قدم الاحتلال قائمة بفئات الأسرى الفلسطينيين، الذي ينوي إطلاق سراحهم.

ورفض المسؤول الأمريكي الرفيع أن يقول ما إذا كان يحيى السنوار، القائد الأعلى لحركة حماس في غزة، قد رد على الاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن الأسرى.

وبرغم ذلك، تواصل حركة "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري، تأكيد رفض المقترحات الإسرائيلية كافة، التي تصب حول وقف إطلاق نار مؤقت.

وأكد "أبو عبيدة" الناطق باسم "القسام" مساء الخميس، أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى، هو وقف العدوان كاملا، والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

وكانت "حماس" والفصائل الفلسطينية أصدرت بيانا مشتركا، أكدت فيه رفض أي مقترح لهدنة مؤقتة، مع ضرورة أن يكون الاتفاق شاملا لوقف دائم لإطلاق النار مع وعود بشأن رفع الحصار عن المساعدات، ووضع آلية لإعادة الإعمار في القطاع المنكوب.

يشار إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوز حاجز الـ20 ألفا، إضافة إلى عشرات آلاف المصابين.