7 شروط للتقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حددت وزارة الصحة السعودية شروط محددة للتقديم على وظائفها الخالية والتي طرحتها مؤخرًا في تخصصات تقنية المعلومات، وهندسة الشبكات، وهندسة الحاسب، ونظم معلومات حاسب آلي، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات، لكل من يحمل مؤهل البكالوريوس والماجستير.

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم على الوظائف الشاغرة (مهندس تقنية معلومات أول، اختصاصي تقنية معلومات أول، كبير اختصاصي تقنية معلومات)، يتم بشكل إلكتروني عبر بوابة التوظيف على أن يكون التقديم حتى يوم 14 جماد أخر 1445هـ/ 27 ديسمبر 2023م.

وظائف وزارة الصحة السعودية.. شروط التقديم

وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي. شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات. عدم تسجيل "فترة ساند" من ضمن الخبرات. يجب أن يكون لدى المرشح خبرة كافية في مجالات الأمن السيبراني (مهندس تقنية معلومات أول: بكالوريوس سنتان/ ماجستير لا يشترط خبرة)، (اختصاصي تقنية معلومات أول: بكالوريوس 4 سنوات/ ماجستير سنتان)، ( كبير اختصاصي تقنية معلومات: بكالوريوس 6 سنوات/ ماجستير 4 سنوات). شهادات احترافية في الأمن السيبراني. خبرة كافية في استراتيجيات الأمن السيبراني.

وكانت وزارة الصحة السعودية بدأت أمس استقبال طلبات التقديم على وظائفها الشاغرة، مشددة على ضرورة إطلاع المتقدمين على شروط كل وظيفة وضوابطها.