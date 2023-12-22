ماليزيا تمنع السفن الإسرائيلية من الرسو في موانئها

القاهرة - كتب محمد نسيم - قررت الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 ، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي من الرسوّ في موانئها.

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وأكدت الحكومة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، أنها فرضت أيضاً على أي سفينة متجهة إلى إسرائيل منع تحميل البضائع في الموانئ الماليزية.

كما تُمنع بموجب القرار شركة الشحن الإسرائيلية من الرسوّ في أي ميناء ماليزي.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد أوضح أن "هذا المنع هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين"، في إشارة إلى حربها المستمرة على قطاع غزة .

المصدر : وكالات