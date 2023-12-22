شكرا لقرائتكم خبر عن على الدين هلال: الرئيس السيسى طلب استكمال الحوار الوطنى بفعالية وعملية أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى، إنه مع فترة رئاسية جديدة المفترض المحافظون يتقدمون باستقالتهم، ولكن ممارساتنا كدولة اختلفت، فمع انتخابات البرلمان المفترض الوزارة تستقيل وهذا لم يحدث.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الأرجح مع انتخابات رئيس الجمهورية، وخاصة من الناحية النظرية، الانتخابات تأتي بغير الرئيس الموجود، فالطبيعي عندما تنتهي ولاية رئيس وتبدأ ولاية رئيس آخر - نفس الشخص أو شخص آخر – فاحتمال تغيير الأشخاص لا يعني أنهم فاشلون أو أخفقوا وقصروا، ولكن فكرة تجديد دماء النخبة السياسية وعناصر تأتي بأفكار وأدوات جديدة.

وأشار إلى أن بعض الناس لا يدركون حجم الضغوط على المسؤولين، ولا بد من تغيير الأشخاص وخاصة في المجالات التي لم تؤدي إلى إنجازات كثيرة، وكاستجابة للرأي العام.

وذكر الدكتور على الدين هلال، أن الرئيس السيسى طلب استكمال الحوار الوطني بأشكال أكبر من الفعالية والعملية، مشددا على أن الحوار لا يكون إلا بين المختلفين، وبدون الاختلاف لا يكون هناك حوار.

وتابع أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى: "أنجزنا أول جولة من الحوار الوطني وأخرجنا تقارير في المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في القضايا المختلفة".