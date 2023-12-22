شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" فى أسبوع.. الموافقة على قانون نقابة التكنولوجيين ويهنئ الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إقرار حزمة من الاتفاقيات والموافقة من حيث المجموع على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ المجلس جلسات هذا الأسبوع، بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بعملية التصويت التي عكست مدى حكمة ووعى الشعب المصري وعمق إدراكه لكيفية الدفاع عن الوطن ومقدراته، وقدم رئيس المجلس تحية إجلال وتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي حرصت على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في إطار من الحيدة والنزاهة ولرجال القضاء الشامخ ليخرج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يليق بمكانة مصر، مثمناً المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية التي ساهمت في إحداث حراك سياسي إيجابي في الشارع المصري.

وعلى صعيد الاداء التشريعي، وافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مجلس النواب، لا يألو جهداً في التعاون مع الحكومة لإقرار القوانين بما يتفق وأحكام الدستور والقانون لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله بالصحراء الشرقية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية.

ووافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات الدولية للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته في الدول العربية، واستضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، ووافق على منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضارية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية بمدينة دهب.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024م.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال (62) مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.

وأعلن رئيس المجلس تلقيه خطاباً من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائب خليفة رضوان خلف رضوان، وشهرته خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة مركز جرجا- محافظة سوهاج، معلناً خلو مقعده... ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف وقراءة الفاتحة على روحه، ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دوره التشريعي والرقابي.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق مجلس النواب “نهائياً" على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (492) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (404) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحـاد البريد العالـــمي.

3. وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

4. وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع" تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.