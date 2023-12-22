نقلت قناة "الجزيرة" العراقية عن مصدر في المقاومة الإسلامية في العراق، قوله إنّ "الهدف الحيوي الذي استهدفناه في البحر المتوسط هو منصة حقل كاريش للغاز".
وكان قد ادّعى المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في تصريح من تل أبيب، تدمير مسيّرة هذا الأسبوع "كانت تستهدف إسرائيل عبر البحر".
وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قبل أيام، هدفًا حيويًا في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة" عن مصدر بالمقاومة الإسلامية في العراق: الهدف الذي استهدفناه بالبحر المتوسط هو منصة كاريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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