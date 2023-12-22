القناة 11 الإسرائيلية: الجيش يستعد لإنهاء العملية البرية بقطاع غزة في غضون أسابيع

أفادت القناة 11 الإسرائيلية، بأنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لإنهاء العملية البرية في قطاع غزة في غضون أسابيع، مشيرة إلى أنّ "المرحلة الثالثة تشمل تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركزة".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تتضمن توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية وتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة.