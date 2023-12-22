الجيش الإسرائيلي: دمّرنا مسيّرة هذا الأسبوع كانت تستهدف إسرائيل عبر البحر

ادّعى المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في تصريح من تل أبيب، تدمير مسيّرة هذا الأسبوع "كانت تستهدف إسرائيل عبر البحر".

وحول الوضع في قطاع غزة مع استمرار الحرب، أشار إلى "أننا نستخلص العبر لكي نحافظ على قواتنا في شمال غزة"، موضحًا أنّ "في هذه المرحلة نركز على تدمير الأنفاق".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قبل أيام، هدفًا حيويًا في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة".

وأمس، نشرت القناة 14 الإسرائيلية خبرًا عبر موقعها الالكتروني، زعمت فيه أنّ "خلال هذا الأسبوع، حاول حزب الله استهداف منصة الغاز "كاريش" وأطلق طائرة مسيّرة انتحارية على المنصة، لكن القبة الحديدية اعترضت الطائرة".

وادّعت أنّه "ردًا على ذلك، هاجمت إسرائيل الأصول العسكرية للحزب في جنوب وعمق لبنان".