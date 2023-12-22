"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يخطط لتسريح جنود من الاحتياط والوضع لا يتقدم كما نسمع بالخطاب السياسي

أفادت صحيفة "هآرتس"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أصبح بالفعل في خضمّ الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار"، حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعملية البريّة.

ولفتت إلى أنّ "مراكز القيادة المختلفة تستعد بالفعل لتغيير كبير في كانون الأول المقبل"، موضحة أنّ "التغييرات مرتبطة بإعادة انتشار مئات آلاف جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم"، وكشفت أنّ "الجيش الإسرائيلي يخطط لتسريح عدد من جنود الاحتياط".

وذكرت الصحيفة أنّ "التعديلات المرتقبة تشمل إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة"، موضحة أنّ "الجدول الزمني مرن وذلك لاعتبارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السياسيّة"، مشددة على أنّ "الوضع على الأرض لا يتقدم بالوتيرة التي نسمعها في الخطاب السياسي".