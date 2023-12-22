نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إنّ "الوسطاء يدركون أن الوقت ينفد أمام وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أنّ "حركة حماس تستعد لحرب طويلة".
ولفت المصدر إلى قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار "ليس منفصلًا عن الواقع، وإسرائيل تفسر الواقع بشكل غير صحيح"، معتبرًا أنّ "السنوار لديه استراتيجية منظمة في حال استمرار الحرب".
وفي وقت سابق، أفادت القناة 11 الإسرائيلية، بأنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لإنهاء العملية البرية في قطاع غزة في غضون أسابيع، مشيرة إلى أنّ "المرحلة الثالثة تشمل تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركزة".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تتضمن توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية وتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الوسطاء يدركون أن الوقت ينفد أمام وقف إطلاق النار وحماس تستعد لحرب طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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