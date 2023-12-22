غوتيريس: العمليات القتالية الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات لغزة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أنّ "العمليات القتالية الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات لغزة".

وفي تصريح له من مقرّ الأمم المتحدة بعد التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن إيصال المساعدات إلى غزة ومراقبتها رغم معارضة روسيّة بسبب تعديلات أميركية، أشار غوتيريس إلى أنّ "ما يحدث في غزة لم نشاهد مثيلا له ويجب أن تتوقف الحرب لإيصال المساعدات"، موضحًا "أننا انتظرنا 70 يوما للحصول على موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات".

وعبّر غوتيريس عن الاستياء "من تصريحات مسؤولين إسرائيليين يشككون بحل الدولتين"، مؤكدًا أنّ "وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة".